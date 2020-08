Una asociación mantiene que la familia de Lorca “conoció la ubicación” de la fosa tras su asesinato

Sostienen que así lo afirmó Fernando de los Ríos, ministro en la Segunda República, “estrechamente allegado y emparentado con la familia, al menos en dos ocasiones”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito estatal, ha mantenido este martes, en el 84 aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca en Granada, que la familia del poeta “conoció la ubicación” de la fosa en la que fue enterrado el cuerpo.

Así lo ha señalado la asociación en una nota de prensa, con base, entre otras fuentes, a una conferencia dada en octubre de 1937 en Nueva York (Estados Unidos) por Fernando de los Ríos, que fue suegro de Francisco, hermano de Federico, quien habría asegurado que “alguien cercano al crimen les informó del emplazamiento exacto”.

En este sentido, la familia de Federico García Lorca podría haber conocido “los detalles” de su asesinato “pocos días después” de que fuera cometido. Fernando de los Ríos, ministro en la Segunda República, “estrechamente allegado y emparentado con la familia, afirmó públicamente, al menos en dos ocasiones, que había tenido conocimiento del lugar exacto de su enterramiento”.

La primera de ellas habría sido en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, en Valencia, en julio de 1937, en el que Fernando de los Ríos comenzó su discurso haciendo referencia a que el cementerio de Granada “se había quedado pequeño por la cantidad de crímenes que estaban cometiendo los fascistas”.

Y añadió: “Hace cinco días, en la madrugada del día 5, llegaba el que os habla al frente de Granada. Podéis imaginaros, aquellos que me conocéis, con qué ansiedad yo preguntaría por la suerte cierta que había cabido a una persona que no necesita ser nombrada porque está en la conciencia de todos… En uno de los pueblos vecinos a Granada, y cuando iba por el camino hacia ese pueblo, fue fusilado Federico García Lorca. Hoy, ya sé dónde está enterrado. Fusilado, ¿por qué? No porque se llamara Federico García Lorca. En él fusilaron a la poesía, no al poeta”.

Tres meses después, en la conferencia impartida en Estados Unidos, afirmó nuevamente conocer el lugar del enterramiento. Fernando de los Ríos era embajador de España en Estados Unidos, y “sus afirmaciones fueron recogidas por el diario La Prensa, publicado en Estados Unidos para la población de habla hispana”.

Además, afirmó que “García Lorca murió a manos de los soldados de Franco, cuando se le conducía desde Granada a un pueblecito próximo, y sé dónde está sepultado, por las confidencias de unos soldados que después se pasaron a las filas leales”.

De los Ríos terminó su intervención asegurando que “a Lorca lo asesinaron porque representaba el pensamiento español y he venido aquí esta noche a rendir un homenaje a su memoria”.

Se trata, ha resaltado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en su nota de prensa, de la persona que gestionó el traslado de la familia García Lorca a Estado Unidos; y finalmente, emparentaría con ella a través de su hija Laura, que contrajo matrimonio con Francisco García Lorca, hermano menor del poeta.

