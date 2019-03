Las brigadistas judías en la Guerra Civil: de España, rumbo a la tragedia europea

Miriam Luftig no partió a España con sus tres hermanas para enrolarse en las Brigadas Internacionales. Acababa de tener un hijo y decidió seguir en Amberes. Pero eso no quería decir que su destino fuera más seguro. “En una de esas razias, redadas que los nazis hicieron en las ciudades belgas, cayó presa”, cuenta Sven Tuytens, autor de Las mamás belgas. De ahí pasó a Malinas, una localidad ferroviaria desde donde partieron 25.000 judíos residentes en la zona hacia los campos de concentración y exterminio. “Los alemanes dejaron constancia rigurosa de todo, con nombres, procedencias y fotografías de los prisioneros”, asegura el autor. Tuytens tuvo acceso a estos archivos en perfecto estado cuando investigaba para su libro. Un buen día, Jacob Baal-Schem se puso en contacto con él. Era el hijo de Miriam. Vivía en Tel Aviv y quería información sobre la familia Luftig para seguir el rastro de su madre: “Tengo 76 años y nunca he visto su fotografía”, le confesaba a Sven. “Yo sí”, respondió el periodista. La había encontrado en los archivos. Se la envió a Israel a su hijo, quien la enmarcó y hoy preside el salón de su casa, donde se la enseña a sus amigos y familiares. Su historia pone de relieve el verdadero valor de un retrato.