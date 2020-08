Quiénes eran las ‘Trece Rosas’: se cumplen 81 años de su fusilamiento

Su sentencia de muerte la desencadenaría el atentado contra el comandante Isaac Gabaldón. El 27 de julio de 1939, iba en coche acompañado de su hija Pilar, cuando, cerca de Talavera de la Reina, tres jóvenes armados dispararon a los ocupantes del coche. En el momento del asesinato, las trece jóvenes estaban en prisión, por lo que es poco probable que tuviesen alguna relación con éste.

Al día siguiente, al menos 56 personas, incluidas las ‘Trece Rosas’, fueron fusiladas. De una de ellas, Ana López, se cuenta que no murió en la primera descarga y que preguntó: “¿Es que a mí no me matan?”. Nueve de las chicas eran menores en el momento de su muerte, ya que la mayoría de edad estaba establecida en los 21 años.