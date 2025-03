Piden al Ministerio de Defensa que deje de esconder de sus programas de formación la historia de la Segunda República

En la formación complementaria para extranjeros de la marina la dictadura se denomina asépticamente “la época de Franco”.

Es inadmisible que el Ministerio de Defensa se dedique a blanquear la dictadura y a esconder la historia de nuestro primer periodo democrático que fue la Segunda República.

tercerainformacion.es / 20 de marzo de 2025

La Asociación ara Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una queja ante el ministerio de Defensa tras conocer que en alguno de sus programas de formación se esconde la historia de la Segunda República y se denomina a la dictadura franquista como “la época de Franco”, de manera aséptica. “No se dice la época de Alfonso XIII porque se dice el reinado de Alfonso XIII pero para el dictador Francisco Franco se utiliza la palabra época, que simplemente indica que fue un período de tiempo”, lamenta Emilio Silva, presidente del colectivo.

La ARMH ha presentado por derecho de acceso una petición de información de cuántos son los programas formativos que reproducen la fórmula de esconder la historia de la Segunda República y no calificar el franquismo como una dictadura.

Por otra parte, la ARMH ha dirigido un escrito a la ministra Margarita Robles en el que expone que:

En el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de marinería y de tropa del cuerpo general de la armada y de infantería de marina, publicado en el BOE el lunes 22 de mayo de 2023, dentro del módulo de la Historia de España para alumnos extranjeros existe un epígrafe denominado: ·Siglo XX. El reinado de Alfonso XIII. La Guerra Civil española. La época de Franco. La Transición. Consolidación de la democracia». Además de omitir en esa formación la historia de la Segunda República, que fue el primer período democrático de la historia de España, y por tanto debería ser de conocimiento obligado, se denomina a la dictadura franquista «la época de Franco», mientras en el caso de Alfonso XIII no se dice la época de Alfonso XIII sino «el reino». la democracia y persecución de las personas que defendían la libertad, incluyendo a los miembros de la Unión de Militares Demócratas. La formación que fortalezca los valores democráticos y la cultura de los Derechos Humanos debe ser prioritaria.

Y además reclama a la ministra de Defensa que:

“En la formación de historia del siglo XX se estudió el período de la Segunda República como el primer período democrático de la historia de España, el golpe de Estado de julio de 1936 como un acto de traición y un asalto violento a la toma del poder; las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura franquista y dejar de llamar «época» a un período terrible en el que los golpistas asesinaron a millas de civiles que siguen desaparecidos, obligaron a morir en el exilio a decenas de millas de personas y persiguieron y torturaron a cientos de millas de personas por causas políticas y morales”.

“Es muy grave que un ejército que no fue depurado en el tránsito de la dictadura a la recuperación de la democracia no fortalezca los valores de derechos humanos y no ponga énfasis en el conocimiento de los grandes errores y atrocidades cometidas por esa institución”, concluye Silva.

Fotografía destacada: El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República

Fuente:https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/20/03/2025/piden-al-ministerio-de-defensa-que-deje-de-esconder-de-sus-programas-de-formacion-la-historia-de-la-segunda-republica/