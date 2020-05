La foto del niño que se escondió y no quería cantar el cara al sol

Hace unos días preguntamos en redes sociales por esta fotografía.

Ese grupo de niños y niñas que parecen cantar el Cara el Sol en la Puerta del Colegio, con el maestro detrás y la bandera franquista en la puerta, todos brazo en alto y ese niño pequeño escondido en la esquina que nos permite tener la fantasía de que no quiere participar en ese rito y que ha querido ser incluido en la fotografía por quien la hizo, quizá para decirnos algo, porque podía haber cerrado el plano, haber ido al otro lado de la escuela, a la otra esquina, haber cerrado el plano o haberla hecho de frente, incluso podía haber desechado su presencia en el positivado.

Entonces alguien nos proporcionó este link http://historias-matritenses.blogspot.com/2009/11/el-cerro-de-la-cabana-barrio_17.html y en él pudimos conocer la historia del Barrio de la Cabaña, en una zona de Madrid, actualmente urbanizada, que perteneció al municipio de Canillas. Un barrio que existía hace más de cien años. Y en el blog se decía:

Del colegio que había en la calle Justo Martínez hay poco que contar. El colegio no tenia ningún nombre especifico, se le conocía por el del Cerro. Yo no fui a ese colegio a pesar de vivir al lado pero lo conocí perfectamente. El que daba a la calle era el de las niñas y el que se entraba por el callejón de la Clara era el de los niños. Recuerdo el nombre de la maestra doña Asunción pero no el del maestro. Por dentro el colegio tenia dos filas de pupitres, una a cada lado y un pasillo en medio que daba a la mesa donde estaba el maestro. El colegio dejo de ejercer por el año 67 – 68 aproximadamente no lo puedo asegurar”.

Y de que algunos medios de comunicación hicieron reportajes hace casi cien años .

En este enlace puedes leer cosas que vamos averiguando. https://twitter.com/ARMH_Memoria/status/1264874237241802753

