La asociación por la Memoria reprocha a Sánchez su parálisis con los desaparecidos del franquismo

publico.es / 26-08-2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una reunión con diferentes asociaciones memorialistas dentro de su ronda de contactos para elaborar un programa de gobierno progresista con el que pueda sumar los apoyos de otras fuerzas que necesita para ser investido presidente.

Entre estas asociaciones estaba la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha entregado al Ejecutivo un documento con dieciocho peticiones y quejas, entre las que se encuentra la necesidad de aprobar con urgencia un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Represión Franquista.

La ARMH, de hecho, ha criticado al Gobierno que durante los quince meses que lleva Pedro Sánchez en el poder no haya iniciado la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas de la dictadura. De hecho, la asociación memorialista también ha criticado que el Gobierno se escude en la ausencia de presupuestos para no ejecutar un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Represión Franquista

“No es necesaria la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para que el Gobierno destine recursos materiales y humanos con tal fin. Ni un cambio en la Ley, basta con que el Gobierno asuma las recomendaciones de los dos informes de organismos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre España”, ha señalado Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH.

Asimismo, la asociación memorialista ha entregado al presidente del Gobierno un documento con 18 propuestas y quejas en materia de memoria histórica.

1. Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Represión Franquista

Un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Represión Franquista, que coordine las labores que ya se están llevando a cabo en algunas comunidades autónomas y que garantice a los familiares los derechos recogidos en resoluciones de Naciones Unidas y convenciones de derechos humanos ratificadas por el Estado español, además de los informes del Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo De Greiff, que en el año 2014 dictaron las obligaciones del Gobierno de España en materia de Derechos Humanos hacia las víctimas de la dictadura.

Llamarlo “Plan de Choque”, como han hecho hasta ahora, es una forma de espectacularizar el lenguaje y construir un titular,cuando el choque con la parálisis del Estado en esta cuestión lo han llevado a cabo asociaciones y voluntarios que han sentido la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, han pasado del discurso al curso y han ayudado a miles de familias en los últimos veinte años.

2. Políticas de urgencia

Políticas de urgencia que no hagan esperar más a personas cuyo reloj biológico lleva 40 años marcando el tiempo de la democracia sin haber sido reparadas por el Estado.

3. Anular los juicios franquistas

La ley de Memoria 52/2007 declaraba ilegítimos los juicios por persecución política del franquismo. Es necesario anular los sumarios que fueron resultado del intento de la dictadura por disfrazar su represión de legalidad y que supusieron el uso de leyes destinadas a la perseución, la condena y el empobrecimiento de quienes no se sumaron al golpe de Estado del 18 de julio de 1936

4. Que el Estado deje de agredir a las víctimas de la dictadura

Exigimos un conjunto de medidas destinadas a que el Estado deje de agredir a las víctimas de la dictadura manteniendo, por ejemplo, la tumba del dictador Francisco Franco con fondos públicos. Es incomprensible que en un marco democrático se esté obligando a sus víctimas, y a todas las personas que creen en la democracia, a sufragar con sus impuestos los gastos del enorme mausoleo dedicado al dictador.

El monumento, construido con mano de obra esclava de presos políticos, para glorificar a quién se sublevó contra un gobierno democrático, debe convertirse en un museo que cuente su propia historia. Por eso, tampoco entendemos la intención del Gobierno de trasladar los restos del dictador a un mausoleo en Mingorrubio, de titularidad pública, en el que Patrimonio Nacional ha gastado varios miles de euros para acondicionarlo ante su posible traslado.

5. Revocación de honores y medallas

Solicitamos además que se lleve a cabo un estudio de los reconocimientos honores y recompensas que reciban miembros de las fuerzas de seguridad del Estado franquista y que sean revocados porque en democracia ni simbólica ni materialmente se puede recompensar a quienes ejercieron la tortura la persecución de ideas y la violencia contra quienes querían construir urnas donde entrarán papeletas de todas las ideologías.

6. Reconocimiento a los republicanos deportados a campos nazis

Que el Gobierno de España asuma el monumento de los republicanos deportados a los campos nazis, que se encuentra en Mauthausen y que está cedido y mantenido por el Estado francés.

7. Homenaje a todas las personas que lucharon contra el fascismo

Homenaje y reconocimiento de Estado a todas las personas que de algún modo u otro lucharon contra el fascismo en España; defendieron las libertades públicas,

se opusieron a la dictadura y pagaron esa defensa de los valores democráticos con su vida, con su libertad, con su integridad física psicológica o política, con el exilio, el destierro, con la humillación pública mediante la cual se le rapó el pelo a las mujeres y se las paseó por cientos de pueblos del Estado español para humillarlas, por haber defendido valores y derechos que hoy consideramos esenciales e irrenunciables. También para quienes sufrieron la deportación a los campos de exterminio mediante la intervención de la dictadura franquista con sus aliados nazis.

8. Libros de texto sin negacionismo

Exigimos una comisión de estudio de los libros de texto para que dejen de practicar el negacionismo con respecto a los crímenes de la dictadura. El mejor homenaje a las personas que se enfrentaron al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y a las que lucharon contra la dictadura para que hoy tengamos derechos y libertades, está en un libro de texto. Durante décadas de democracia los manuales escolares han ignorado a las víctimas de la represión franquista, dando una visión militarista de la guerra de 1936 y pasando de puntillas por la dura y terrible represión que

ejerció la dictadura. Generar ignorancia acerca de ese pasado es debilitar la cultura democrática de la ciudadanía.

9. Fin a la exaltación del franquismo

Que el Gobierno ponga todas las herramientas legales y sancionadoras para exigir la retirada de nomenclatura, monumentos, placas y reconocimientos a representantes de la dictadura franquista, así como cualquier honor, condecoración, homenaje o predilección que hayan sido otorgados por las instituciones del Estado desde el Gobierno central hasta las instituciones locales a miembros de la dictadura. Nos resulta incomprensible que en todos estos años permanezcan espacios dedicados a los golpistas y personas que usurparon el poder mediante el uso de una terrible violencia. Un síntoma del abandono que han sufrido las víctimas de la dictadura, que afecta por proximidad al Palacio de la Moncloa, es el Arco de la Victoria, junto al que han pasado todos los presidentes del Gobierno desde 1977 hasta hoy y a los que al parecer no les ha molestado suficientemente un arco que celebra la victoria de los ejércitos de Franco, Hitler y

Mussolini.

10. Recuperar la documentación

Exigimos al Ministerio de Cultura que lleve a cabo las medidas pertinentes para recuperar la propiedad de toda la documentación saqueada por la Fundación Francisco Franco que se encuentra en el archivo de la citada fundación y que según las leyes pertenece o al emisor o al receptor de esos documentos, que son mayoritariamente propiedad del Estado. No se debe permitir el expolio documental llevado a cabo por esa fundación o no investigar la documentación que fue destruida en la transición o la que ha desaparecido del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las relaciones de la España franquista con la Alemania nazi.

11. Acceso a la justicia

Que se eliminen todos los obstáculos políticos para que las víctimas de la dictadura

franquista tengan acceso a la justicia, no sólo en España sino los que impiden las actuaciones de la justicia argentina que desde el 14 de abril de 2010 tiene abierta una investigación de los crímenes de la dictadura franquista, aplicando el principio de Justicia Universal.

12. Apertura de archivos y fin de los secretos oficiales

Que se abran todos los archivos que todavía contienen documentación relativa a la represión que no ha podido ser consultada ni conocida. Que se mejore la situación de los archivos, especialmente en lo que tiene que ver con su falta de personal, una deficiencia decidida políticamente que dificulta el acceso de los familiares a la documentación, a los investigadores y al conjunto de la sociedad. Es preciso incrementar las plantillas y digitalizar con urgencia documentos útiles para el conocimiento de todo lo ocurrido. Que salgan a la luz los “secretos oficiales”, como la documentación militar acerca de las relaciones entre las España franquista y la Alemania nazi que todavía está clasificada.

13. Un organismo humanitario

El único organismo de derecho humanitario del Gobierno de España es la Dirección de Derechos Humanos y forma parte de la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores. Instamos a que cambie su ubicación en el organigrama del Gobierno y sea un organismo que deje de hacer negacionismo de las violaciones de DDHH no resueltas en España. Entre las prioridades españolas de esa Dirección no hay ninguna dentro de España, cuando hay en nuestro país al menos 114.226 personas desaparecidas, miles de personas que fueron presas y torturadas y

no han recibido reparación alguna

14. Cambio en la elección del Defensor del Pueblo

Que cambie radicalmente la elección del Defensor del Pueblo para que no sea, como ha sido durante décadas, un instrumento del Parlamento que más allá de presentar sus informes anuales y quejarse o solicitar información de algunas situaciones ha permanecido demasiado pasivo ante situaciones gravísimas que ha sufrido la ciudadanía y en muchas ocasiones ha omitido Defender a quienes eran pisoteados en sus derechos. El informe del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU ya señalaba esta deficiencia en su informe de

2014 y señalaba que la elección debería recaer en organizaciones sociales: ONGs,

Asociaciones, Movimientos Vecinales….

15. Conocer las obras de los presos políticos del franquismo

Que se haga un estudio detallado de todas las obras públicas y privadas que fueron llevadas a cabo por presos políticos, que sean señalizadas como tales y que la empresas que los utilizaron para hacer fortuna sin ningún escrúpulo reparen a los familiares, como ha ocurrido en numerosos países europeos con empresas que utilizaron mano de obra judía facilitada por dirigentes nazis.

16. Reconocimiento de padres y madres de la democracia

Que el Gobierno lleve a cabo un homenaje de Estado a todos los hombres y mujeres que lucharon contra los golpistas de 18 de julio de 1936 y contra la dictadura franquista. Que todas esas personas que se afanaron en el regreso de unas urnas en las que entraran papeletas que no representaran sus ideas sean reconocidas como padres y madres de nuestra democracia y se las trate como referentes del compromiso que debe tener la ciudadanía con los valores democráticos.

17. Plan de Recogida de Testimonios

Que se desarrolle un Plan de Recogida de Testimonios que almacene y perpetúe la memoria de las personas que todavía pueden contarnos muchas cosas de la terrible historia de la dictadura que no se encuentran en la documentación que se conserva y que pueden desaparecer si las instituciones del Estado no recogen sus experiencias para convertirlas en patrimonio de todos.

18. Estudios de los beneficios de los afines al franquismo

Que se haga público un estudio sobre todos los beneficios de toda clase que recibieron desde el Estado franquista las familias de lo que los golpistas denominaron “víctimas de la violencia roja”. Las becas para estudiar, las pensiones especiales, la concesión de gasolineras, miles de puestos de trabajo para toda la vida en la administración pública, estancos, administraciones de lotería, exhumaciones, traslado de restos y todo aquello que se llevó a cabo con el dinero de todos pero sólo para unos para poner fin al repetido argumento de que “hay que repararlos a todos”.

