Familiares de represaliados por la dictadura en Lugo expresan por carta su dolor: “Nunca nadie nos pidió perdón”

Reclaman al Ayuntamiento un memorial para los asesinados en el cementerio lucense.

nuevatribuna.es / Andrea Vicario / 30 de octubre de 2023

Balbino, José, Ramón, Antonio, Benito, Clemente, Anuncia, Robustiano… Son algunos de los nombres de represaliados por el franquismo en Lugo. Personas asesinadas tras el golpe de Estado de 1936 que fueron enterradas en el viejo cementerio.

Familiares de estas víctimas se dieron cita este domingo en el camposanto lucense para rendir homenaje con una ofrenda floral a sus seres queridos. Cuando se hizo el nuevo camposanto (1948) y, sobre todo cuando se desmanteló el antiguo, se perdió un lugar donde acudir a honrar a las personas asesinadas por la dictadura, sin tumba y sin nombre, denuncian.

Después de numerosas reuniones con el Ayuntamiento no han tenido respuesta. Por eso, a instancias de los familiares, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reivindica “la creación de un espacio donde se recuerde a tantas personas que dieron su vida por la libertad y están en el anonimato”.

Algunos familiares han escrito cartas donde expresan su dolor, pidiendo a los medios que se hagan eco de sus reivindicaciones y al consistorio un memorial en recuerdo de las víctimas. Misivas que la ARMH ha hecho llegar a la prensa y que reproducimos a continuación:

Carta de María Gloria, nieta de Antonio Freije

Mi nombre es María Gloria Freije Bousoño, nieta de Antonio Freije Freije fusilado en agosto de 1936. Conviene hacer un poco de historia: Mi abuelo era un labrador de (Nonide) emigrante de Argentina que había venido hacerse cargo de la casería, alcalde de dicho pueblo y teniente alcalde de SANTA EULALIA DE OSCOS provincia de Asturias. Defendiendo siempre los valores democráticos, cuando la sublevación del 36 les llega noticias que entra un batallón de Galicia hacia Asturias, es decir desde Fonsagrada hacia Vegadeo, para que esta operación no tenga éxito 7 hombres entre ellos mi abuelo deciden dinamitar un puente en las cercanías de Sta. Eulalia, pero sin que se produjeses victimas esto fue el 22/07/36 , sabían que las represalias iban a ser muy duras y el día 10/08 lo apresan y es la última noticia que se tiene de él, deja 5 hijos huérfanos de padre y madre todos menores.

Ya recientemente conseguimos la sentencia de Coruña y ahí dice cuando la juzgan, cuando lo fusilan el 27/08/36 y donde lo entierran en Lugo. Con éste documento en N/poder llamamos al Ayuntamiento de Lugo para poder recoger sus restos y nos encontramos con la sorpresa que el cementerio está vendido por el Ayuntamiento para hacer un hotel por los años 50, tampoco en esta ocasión nadie avisa a pesar de tener todos sus datos.

Nunca nadie nos pidió perdón, ni disculpas sin embargo para los ganadores hubo todo tipo de homenajes y retribuciones en pagas para huérfanos y viudas. Por todo lo expuesto quiero reivindicar el honor de nuestros muertos y para ello exigirle al Ayuntamiento de Lugo levante un monolito con todos los nombres de los REPRESARIADOS Y LAS FECHAS DE EJECUCION. Esto es lo mínimo exigible ya que podríamos estar hablando de excavar debajo de ese hotel para exhumar los cuerpos allí enterrados y nunca devueltos a sus familiares.

Espero que la prensa pueda ser portavoz de n/ sentimientos y el Ayuntamiento sea consciente de tal petición.

Lugo a 29 de octubre de 2023

Carta de Elena, sobrina de Alfredo Díaz Monteserín

Estimados miembros de la prensa de Lugo,

Nos dirigimos a ustedes en calidad de ciudadanos preocupados y defensores de la memoria histórica para expresar nuestra profunda preocupación por la decisión del Ayuntamiento de Lugo de no permitir un acto conmemorativo en el día 1 de noviembre para honrar a los familiares de las víctimas del fascismo. El argumento de que no se salvaguardará la paz en ese día no puede ser motivo suficiente para negar este derecho.

La conmemoración de los fallecidos es un acto fundamental en cualquier sociedad democrática que valora su historia y la justicia. Limitar esta conmemoración a una ofrenda floral el día 29 de octubre no reconoce adecuadamente la importancia de este evento en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país.

Hacemos un llamado al Ayuntamiento de Lugo para reconsiderar esta decisión y permitir que los familiares de las víctimas del fascismo tengan la oportunidad de conmemorar a sus seres queridos el 1 de noviembre de la manera que consideren más apropiada, siempre en un marco de respeto y paz.

La memoria histórica es esencial para comprender y aprender de nuestro pasado, y negar este derecho a los ciudadanos es un acto que no refleja los valores de una sociedad democrática y abierta. Esperamos que esta carta contribuya a un diálogo constructivo y a una revisión de esta decisión por parte de las autoridades competentes.

Lugo a 29 de octubre de 2023

NOMBRES DE LOS REPRESALIADOS

Balbino Cerdeiras Rey, odontólogo y alcalde de Viveiro.

José Correa Miranda Cervo, secretario del ayuntamiento de Cervo.

José María Gallo Gallo, Pontenova, alcalde de Vilaudriz.

Ramón García Núñez, Lugo, gobernador civil de Lugo.

Ángel Pérez Gándaras, Pontenova, farmacéutico.

Antonio Reboiro Rodríguez, Pobra do Brollón, labrador y alcalde de Pobra de Brollón.

José María Fernández Rodríguez, Lugo, empleado.

Alfredo Díaz Monteserín, Asturias, labrador San Antolin de Ibias.

Antonio Freije Freije, Asturias, labrador y teniente alcalde de Sta. Eulalia de Oscos.

Benito López López, barbero Ribadeo.

José López Rodríguez, Lugo, menciñeiro afiliado a CNT.

Clemente Amago López, Villar, Asturias, alcalde de Santirso de Abres.

Anuncia Rodríguez Maceda, Eirexalba–Incio.

Darío Peinó Jartín, Lugo.

Robustiano de Castro, Carballeira, mestre de Xermade.

José López Ramos, Ribadeo, carpintero.

