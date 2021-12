«El dolor se hereda»: las lágrimas de Rozalén al recordar a su tío abuelo desaparecido que emocionan a Chicote

La cantante ha contado la historia de su tío abuelo Justo, desaparecido en la Guerra Civil cuando apenas tenía 18 años

cadenaser.com / David Justo / 15/12/2021

«Que te olvides de tus muertos dicen… pues yo no quiero». Rozalén ha emocionado a Alberto Chicote en el programa Fuera del Mapa con la historia de su tío abuelo Justo. Un joven, que se fue a la Guerra Civil cuando apenas tenía 18 años, y que nunca volvió con los suyos porque fue abatido en combate. Así lo cuenta la cantante en la canción Justo y ahora frente a Alberto Chicote, quien le ha preguntado más acerca de este hombre del que no se llegó a conocer su paradero hasta hace bien poco.

Después de interesarse por una canción conocida como Justo, Rozalén ha comenzado a contar la historia de su tío abuelo explicando que se trataba de un tema muy bestia: «Justo fue mi tío abuelo y era nuestro desaparecido de la Guerra Civil Española. El hermano mayor de mi abuela que, con 18 años, se lo llevaron con la quinta del biberón del pueblo y fue el único que que no regresó porque lo mataron.

«No tenemos mucha información sobre qué le pasó»

La cantante asegura que la familia nunca tuvo muy claro qué pasó con su familiar y que tardaron demasiados años en dar con su paradero: «No tenemos mucha información sobre qué le pasó, mi familia nunca supo qué fue de aquel chaval jovencito que se marchó a la combatir en la guerra». De hecho, Rozalén recuerda que su abuela se preguntó hasta el último de sus días qué había sido de su hermano.

Por suerte, Rozalén se encontró con algunos miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y les contó la historia de su tío abuelo: «Les conté que estaba haciendo una historia de todo lo que contaba mi abuela de su hermano». Gracias a estos datos, el equipo de investigación descubrió que Justo fue enterrado en una fosa común en Arganda del Rey (Madrid). Todo ello gracias a una persona que había registrado su nombre una vez enterrado.

De esta manera, la cantante pudo decirle a su abuela antes de morir que habían encontrado dónde estaba enterrado su hermano. Gracias a ello, la anciana se acercó junto a su familia hasta Arganda del Rey y pudo llevarle a su hermano esa flor que nunca le llegó a dar: «Fue a llevarle la flor y a curar un poco la herida». Por todo ello, y dado que ha vivido este dolor en sus propias carnes, Rozalén reconoce que defiende muchísimo este tema: «Sé lo que supone que alguien muera con un poquito más de calma».

Tras romper a llorar, Rozalén le ha explicado a Alberto Chicote que le cuesta mucho hablar sobre el tema: «Yo creo que el dolor se hereda. No puedo comprender a la gente que dice hay que mirar para delante, que no hay que guardar rencor. Mi abuela no hablaba desde el rencor, lo hacía desde la dignidad. Y eso es algo que se ve fuera de este país y aquí no se reconoce». Además, la cantante denuncia que es un tema sobre el que nunca se ha podido hablar en nuestro país. Algo que también lamenta el cocinero Alberto Chicote, quien lamenta que, desgraciadamente, todavía hay quienes piensan que las familias tienen que vivir con el dolor hasta que se mueran.

