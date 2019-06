Crece la presión para que el Supremo rectifique y cambie la frase que legitima el golpe de Franco

La Asociación para la Memoria Histórica, la de Juezas y Jueces para la Democracia e historiadores de prestigio critican que el tribunal diga en el auto de exhumación que Franco fue Jefe de Estado desde “el 1 de octubre de 1936″, cuando era Manuel Azaña.

El presidente de la ARMH ha elevado una queja al órgano de gobierno de los jueces en la que exige una explicación del origen de tal afirmación y que se retire. Izquierda Unida lleva el tema al Congreso de los Diputados.

El Supremo de momento no va a hacer cambios, defiende que “no fue un error” y se desvincula de la polémica diciendo que el auto “no hace juicios morales” sobre la figura de Franco y “no lo legitima”.

eldiario.es / Raquel Ejerique / Juan Miguel Baquero / 05-06-2019

El Tribunal Supremo no da su brazo a torcer y de momento no rectifica la frase que ha levantado la indignación entre víctimas del franquismo, asociaciones memorialistas y una asociación de jueces. Son trece palabras en la página 8 del auto dictado este martes que paraliza la exhumación de Franco y en las que decribe que Franco fue “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”. Eso, en palabra de los historiadores, es dar por bueno que era el líder legítimo antes del fin de la guerra y justo después del golpe. “Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936, pero era una Junta compuesta por militares sublevados”, ha explicado el historiador Ángel Viñas a eldiario.es.

El uso de la cronología golpista ha indignado a otros historiadores como Paul Preston o Ian Gibson, y también a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuyo presidente, Emilio Silva, ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. En ella, exige que la sala retire esa frase del auto porque “da legitimidad al golpe de Estado de julio de 1936 y considera a un grupo de militares fascistas con capacidad para elegir quién era el jefe del Estado, cuando en ese momento en España era el presidente de Gobierno Manuel Azaña elegido democráticamente el 11 de mayo de 1936″. De hecho, solo los régimenes nazi-fascistas reconocieron a Franco en 1936. El resto de países lo hicieron a partir del fin de la guerra, en 1939, la fecha en la que se da por terminada la República y empieza la dictadura.

En su escrito, Silva también quiere saber cómo acabó esa frase en el auto, por lo que solicita “información sobre el origen de tal afirmación” y pide que se le informe sobre si es una frase empleada en el recurso presentado por los nietos de Franco. En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la ARMH lamenta esta “ofensa bastante terrible” para las víctimas del franquismo y, en su opinión “caben dos posibilidades, que los miembros de la sala sean unos absolutos ignorantes o que lo hayan hecho a conciencia”.

Pero la asociación que representa a las víctimas del franquismo no ha sido la única que ha mostrado su indignación. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia señala en un comunicado crítico con el contenido del auto que además “es una resolución insólita también por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación. De un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época (…). Parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”, relatan.

También el secretario general UGT, José María Álvarez, ha criticado que los jueces que firman el fallo sostengan que Franco accedió a la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936 e Izquierda Unida va a llevar el asunto al Congreso. El partido ha registrado una iniciativa para que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie sobre la frase del Tribunal Supremo: “¿Comparte este pronunciamiento sobre quién ostentaba la jefatura del Estado en esa fecha?”, relata su pregunta.

Por su parte, fuentes de la sala manifestaron el martes por la noche que la inclusión de esa frase y el uso del 1936 “no es un error”, aunque no dieron más explicación de por qué se ha utilizado esa cronología. Este miércoles fuentes del Supremo han querido recalcar que el auto “no legitima a Franco ni hace juicios morales sobre su figura”, pero sin entrar en el patinazo histórico. “La referencia en el auto de la sala de lo contencioso-administrativo al cargo de jefe de Estado se hace en el contexto de argumentar que, en este caso, prima el interés público sobre el interés particular de la familia Franco”, han explicado a eldiario.es.

Pese a las peticiones de rectificación e información, el motivo por el que el juez ponente, Pablo Lucas Murillo, ha utilizado el 1936 para dar por vencedor a Franco antes de la guerra no tiene una explicación clara y, de momento, no va a ser cambiado.

___

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/Crece-Supremo-rectifique-legitima-Franco_0_906759961.html