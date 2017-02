Las víctimas del franquismo reprochan al PSOE que se acuerde ahora del Valle de los Caídos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no entiende los motivos por los que el PSOE defiende ahora en una proposición no de ley sacar los restos de Francisco Franco de su tumba del Valle de los Caídos. Algo que no hizo el partido cuando estaba en el Gobierno, según recuerdan las víctimas franquistas a los socialistas en una carta registrada en el Congreso.

En esta misiva la asociación pregunta al portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, qué ha llevado a su partido a presentar una proposición no de ley que tiene por “objeto” reactivar la aplicación de la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Y más aún cuando gran parte de lo que se pide ahora no lo hicieron los socialistas durante su etapa en La Moncloa.

“¿Cuáles fueron las dificultades u obstáculos que tuvo su Gobierno para asumir la responsabilidad plena de la búsqueda de desaparecidos de la represión franquista, sin hablar de subvenciones ni voluntariado?”, pregunta este colectivo de víctimas a Hernando, que tiene otra pregunta para el portavoz parlamentario.

“¿Qué obstáculos encontraron para no sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, el partido al que pertenecían los pistoleros que asesinaron a miles de personas civiles?”, señala la ARMH, que lamenta que no se acaba “con la aberración política que supone que las víctimas de la dictadura paguen con sus impuestos el mausoleo del dictador”.

La Asociación por la Memoria Histórica espera que los socialistas ofrezcan “una respuesta lo más documentada posible” a estas cuestiones “para conocer con transparencia por qué la Ley de la Memoria no responsabilizó al Estado de la búsqueda urgente de los hombres y mujeres desaparecidos por la represión franquista y ha dejado morir en estos años a miles de familiares sin haber enterrado dignamente a sus seres queridos”.

Desde finales de 2004, cuando tuvo lugar su única reunión con representantes del Gobierno, este colectivo reclama “la responsabilidad plena del Estado en la búsqueda de desaparecidos y no las subvenciones o ayudas que convierten los derechos humanos en posibilidades que al final garantizan voluntarios”. Asimismo las víctimas recuerdan que también llevaron ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los primeros casos de desaparecidos españoles bajo la dictadura del general Franco. Frente a esto “lo más que ha ofrecido el Estado son unas subvenciones, algo que ningún Gobierno les ofrecería a víctimas de graves delitos como el terrorismo o la violencia machista”.

La Fundación Nacional Francisco Franco ya emitió la semana pasada un comunicado en el que califica de “abyecta” la proposición no de ley del PSOE para intentar exhumar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. En él anunciaba que irá a los tribunales, tanto nacionales como internacional, si esto se llevara a cabo, ya que considera que se cometería “un delito de profanación de cadáver fijado en el artículo 525 del Código Penal”.

