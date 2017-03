La ARMH lleva a Hernando ante la Fiscalía por su burla a las víctimas del franquismo

El diputado del PP señaló que “estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo” es el “entretenimiento de algunos”, en referencia a las víctimas del franquismo. Es la segunda vez que la ARMH eleva una queja por declaraciones del portavoz de los conservadores en el Congreso.

publico.es / 07-03-2017

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado para solicitarle si las declaraciones del diputado popular Rafael Hernando en las que señala que “estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo” es el “entretenimiento de algunos”, en referencia a las víctimas del franquismo, han sido constitutivas de un delito penado por el artículo 510 del Código Penal.

Concretamente, el diputado y portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados declaró el pasado 28 de febrero lo siguiente: “La verdad es que no me lo he planteado. A mí me gusta que los muertos descansen en paz y esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”.

“¿Qué habría ocurrido si un representante político hubiera dicho lo mismo refiriéndose a las víctimas del terrorismo?”, se pregunta Emilio Silva

No obstante, no es la primera vez que la ARMH lleva ante la Fiscalía declaraciones de Rafael Hernando. En el año 2015, la organización que preside Emilio Silva ya elevó ante el Ministerio Público al portavoz conservador por asegurar que las víctimas de la dictadura sólo se acuerdan de su abuelo cuando hay subvenciones.

En opinión de la asociación memorialista, las nuevas declaraciones de Rafael Hernando son “extremadamente despectivas contra las víctimas de la dictadura franquista” y vulneran el artículo 510 del Código Penal que castiga los delitos de odio.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha presentado en el registro de la Fiscalía el escrito esta misma mañana, se pregunta: “¿Qué habría ocurrido si un representante político hubiera dicho, refiriéndose a las víctimas del terrorismo, que se entretienen estando todo el día con sus muertos para arriba y para abajo porque se negaran a que el Estado les obligara a pagar la tumba de sus asesinos o porque buscaran el cadáver de un ser querido al que sus asesinos hicieron desaparecer?”.

Asimismo, Silva argumenta que llamar “entretenimiento al sufrimiento de las víctimas de la dictadura es una demostración de poco cultura democrática además de un síntoma de poco humanidad, al despreciar e intentar humillar a personas que quieren morirse tranquilas sin la angustia de tener a un ser querido desaparecido en una cuneta”.

Fotografía destacada: El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión que el grupo parlamentario popular ha celebrado en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

