Ellas lucharon por la democracia en España

Publican una suerte de enciclopedia de mujeres que lucharon por la República española y contra el fascismo de Franco.

La obra es fruto del trabajo de casi una década de dos hijas de un brigadista alemán que luchó en España durante la guerra.

eldiario.es / Carmela Negrete / 25-01-2017

Mujeres que estuvieron luchando en la guerra, que apoyaron a la República con su trabajo como médicas, enfermeras o periodistas. Mujeres que dentro y fuera del país se opusieron al golpe de estado de Franco. Mujeres que después de la guerra fueron condenadas a penas de cárcel o a la pena de muerte por haberse rebelado. Y otras que tras la guerra fueron deportadas a campos de concentración alemanes. También aquellas que una vez acaba la dictadura fundaron la asociación Las mujeres del 36 (Dones del 36 en catalán). Todas esas mujeres aparecen en un listado simbólico pero abundante recogido por dos hermanas alemanas cuyo padre, checo de ascendencia alemana, luchó como voluntario en España en la batalla del Jarama y en la de Pozoblanco. A diferencia de otros muchos brigadistas o voluntarios, permaneció hasta el final de la contienda.

En ese contexto, “en una familia antifascista”, como explica Anita Kochnowski, crecieron ella y su hermana Ingrid Schiborowski, que se han pasado los últimos ocho años recabando información sobre las grandes olvidadas de la guerra civil española. Incluso cuando se habla de las brigadas internacionales compuestas por voluntarios de mas de 50 países que llegaron a luchar codo a codo con el gobierno legítimo de la República contra los sublevados, la historiografía tiende a recordar a los hombres. Más de 3.300 mujeres ven de este modo honrada su memoria. Casi un tercio de las mismas son brigadistas internacionales, muchas de ellas alemanas. Una de las indudables aportaciones de esta voluminosa recopilación es el valor de dar a conocer al lector alemán la vida de muchas mujeres valientes y comprometidas que, de otro modo, caerían en el olvido y que, sobre todo, son en la mayoría de los casos completas desconocidas.

El libro se titula ‘Frauen und der spanische Krieg 1936-1939′ (Ed. Verlag Am Park), en español ‘Mujeres y la guerra civil española 1936-1939′, y es una recopilación de más de 600 páginas con nombres y biografías de mujeres que han sido facilitados por varios archivos de asociaciones de la memoria, a quienes las autoras agradecen su aportación. No se trata de un ensayo, ni tampoco de un texto científico. Es más bien una especie de diccionario. Sus autoras no son historiadoras y sin embargo, su interés personal por el tema hace que en cierto modo sean expertas. La idea surgió tras la realización de una exposición de fotografías que organizaron sobre este tema.

Aunque la mayor parte del libro está dedicada a mujeres anónimas, en el caso de algunas mujeres famosas se cita asimismo su implicación en la lucha contra Franco. Hay capítulos poco recordados, como la visita de Indira Gandhi en 1938, que acompañó a su padre en una cita con el presidente de la República Manuel Azaña, y a las brigadas internacionales, visita que tuvo lugar en el frente y durante la cual hubo ataques aéreos. En otros casos resaltan datos poco conocidos, como que la fotógrafa Tina Modotti trabajó de enfermera en un hospital de Madrid.

Son cientos de historias telegráficas, como la de la portuguesa Mariana de Lazo Chaves, una pescadera que luchó del lado de la República y que murió de tuberculosis en una cárcel franquista. A veces solo ha quedado el nombre de las mujeres. En otros muchos casos han podido rescatar una esbozo más completo del origen socio-político, de la actividad concreta por la república y del destino de estas mujeres tras la guerra. Incluso han podido hablar con alguna superviviente, explica Kochnowski. De las historias más largas, se desprende que estas mujeres fueron un ejemplo de independencia y autonomía. Eran mujeres que en muchos casos viajaron solas.

La periodista Karla Popp, que ha corregido el libro y que es a su vez hija de otro brigadista que defendió la República, explica que la intención de la obra no es la de ser una referencia científica, sino mas bien una obra de consulta con la que recordar el importante papel de las mujeres en la guerra civil española. Popp recuerda que las mujeres estuvieron luchando con armas en el frente, aunque solamente hasta julio de 1937, después de que el gobierno decidiera que debían dedicarse a otros quehaceres. “Fue una decisión machista”, sentenciaba Popp este martes en Berlín.

La presentación del libro en sociedad tuvo lugar este martes en la librería que posee el diario marxista ‘junge Welt’. El volumen es un proyecto de la asociación de Combatientes y Amigos de la Segunda República 1936-1939, de la que las autoras y la correctora forman parte. En octubre de 2016 esta asociación realizó un homenaje en Berlín que contamos en eldiario.es y en el que la hija de otro brigadista criticó que el estado alemán continúa pagando jubilaciones a los combatientes de la división azul que Hitler envió para apoyar a Franco.

El editor de la obra realizó una interesante pregunta a un antiguo diplomático de la República Democrática Alemana que se encontraba entre el público, en relación al reconocimiento del estado español a principios de los años ’70, cuando Franco aún estaba en el poder. Esta cuestión es especialmente notable teniendo en cuenta que en la dirección del país había numerosos ex-combatientes de las brigadas internacionales. El diplomático contestaba que “lo decidió el partido y no se puso en cuestión”, añadiendo a continuación que probablemente la decisión se tomó por el afán imperante de abrirse al exterior en las últimas décadas además del hecho de tratarse de “un país europeo”.

Fotografía destacada: Una de las dos autoras, Anita Kochnowski, junto al editor Frank Schumann en la presentación de este martes

Fuente:http://www.eldiario.es/internacional/lucharon-democracia-Espana_0_605440260.html