¿Dónde disparaste, Santos?

Esto llamó mi atención anoche, así que me dispuse a ver hasta dónde podía llegar. Para los estudiosos de la Guerra Civil resultará un ejercicio fútil. Es cierto que hay mucho publicado sobre el tema, según pude descubrir después de horas de asueto, Coca-Cola Light y periodismo ciudadano de madrugada.

antoniovillarreal.net / Antonio Villarreal / 15-07-2017

Buscamos ayuda para localizar el lugar de Córdoba donde fue tomada esa foto. Si sabes algo: memoria36@hotmail.com

Me pareció una oportunidad ideal para poner en práctica los consejos del Manual de Verificación y las lecciones aprendidas de medios como Bellingcat.

El primer paso, botón derecho y Buscar imagen en Google, no arrojó demasiada información más allá de que la foto llevaba rulando por internet desde al menos 2013. Además, la calidad no es demasiado buena por lo que cuesta apreciar más detalles.

¿Por dónde seguir? El titular: “Las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos”. Veo que la frase tiene su recorrido. Según este teletipo de Europa Press, en 2012 fue empleada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica como “ejemplo de un lenguaje que describe lo que es un genocidio”.

Busco información sobre el periódico La Voz de Córdoba. Parece ser que en la página del Ministerio de Cultura hay una Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, ¿estará ahí lo que busco?

Bingo.

Muy bien, ahora tengo lo mismo, pero en mejor calidad. Cuento una docena de soldados nacionales y entre 20 y 25 civiles. Por la indumentaria, algunos parecen campesinos.

En el pie puede leerse:

“Nuestra foto de hoy muestra un detalle de la limpia de marxistas que realizan las fuerzas que luchan por España en los pueblos. Una columna de Córdoba al llegar a una población de la provincia, en sus cercanías, detiene a grupos de fugitivos marxistas que huyen a la llegada del Ejército, buscando en la huída, la impunidad de sus crímenes. Las fuerzas al servicio de la Patria, están dando pruebas de un alto espíritu valeroso, de una heroicidad extraordinaria y de una magnífica disciplina (Foto Santos)”

No da demasiada información. Fue cerca de Córdoba y la foto la tomó un tal Santos.

Les resumo mis pesquisas sobre el personaje. Hasta que llegó la guerra, este fotógrafo asentado en Córdoba capital solía colaborar con el ABC de Sevilla (bendita sea su hemeroteca) que en aquel periodo se independizó del ABC republicano de Madrid dando su apoyo al bando sublevado. Lo mismo pasó con La Voz de Córdoba, que hasta el 25 de julio de 1936 llevaba bajo la cabecera la frase “Diario Republicano” y luego, tras una interrupción de tres semanas, reaparece el 17 de agosto con “Diario Gráfico de Córdoba”. La última portada republicana comenzaba con un VIVA ESPAÑA. En la hora grave de la Patria… y acababa con un ¡Viva el Ejército salvador!

Santos publicó sus fotografías en ambos periodos, antes predominaba la vida social en Córdoba y ahora las gestas de las tropas de Franco.

El contexto en la zona en aquellos momentos, según pude leer aquí: Córdoba capital estaba en manos de los nacionales pero no así muchos de los pueblos de alrededor, hacia donde se realizaban incursiones que a menudo eran repelidas por anarquistas o republicanos. En estas expediciones, dirigidas por el general Varela, iba empotrado nuestro amigo Santos.

La famosa foto salió en la edición del 21 de agosto, pero es imposible saber cuándo se tomó. Probablemente no el día anterior. Leí algunas cosas sobre el fotoperiodismo en la Guerra Civil pero no me sacaron de dudas.

Avancé hacia delante y hacia atrás para ver si había otras fotos que vertieran algo de contexto. La siguiente foto de Santos es tres días más tarde, sobre la entrada triunfal de la columna del general Varela en Archidona y Antequera, Málaga.

De repente, en el número del 19 de agosto, página 11, encuentro esto:

“Al operar sobre Baena las fuerzas que luchan heroicamente por la salvación de España, practicaron detenciones de marxistas”. De nuevo Santos. Es el mismo lugar de la portada del día 21 aunque parece haber muchos más detenidos.

De nuevo, el primer paso con la nueva foto fue Buscar imagen en Google, lo que me llevó a un blog que decía, en 2015, que la foto no era en Baena, sino en Fernán Núñez, y que los campesinos fueron detenidos en realidad el 25 de julio.

Puse en un mapa las fotos publicadas por Santos en La Voz de Córdoba durante la semana anterior y posterior. También añadí las conquistas del General Varela. También tuvo intentos infructuosos de conquistar pueblos como Castro del Río, pero obviamente las derrotas no saldrían reflejadas en este periódico.

La ubicación de Baena era sospechosa, mucho más alejada que otros pueblos a los que Santos había ido y vuelto, como Alcolea o Villafranca. Fernán Núñez tiene mucho más sentido porque además está junto a la carretera que tradicionalmente une Córdoba con Antequera, y en la foto del 21 de agosto aparece un convoy de vehículos militares que seguramente se corresponden con la columna militar de Varela que tres días más tarde tomó estas ciudades.

Bien, nos ha llevado un rato pero hemos acotado la zona donde probablemente se tomó la fotografía. Analizando la misma, además de la carretera -me juego el pescuezo a que es la N-331, o como se llamara en aquella época- lo único a lo que aferrarse visualmente es esa casa en lo alto de una colina.

No se ve muy nítido, pero tampoco hace falta ser cordobés para darse cuenta de que el aspecto no concuerda con lo que uno espera de la arquitectura en esta región. En este entorno pega un cortijo o algo así, pero éstos suelen ser de una planta. Lo único en lo que puedo pensar es en algún tipo de iglesia, porque además el edificio luce en su parte frontal algún tipo de remate.

O mejor pensado, una ermita. En Baena está la dedicada a la Virgen de los Ángeles, pero no es ni de coña porque está construida junto a una pared de roca.

¡Oh! ¿Qué tal esta? La Ermita del Calvario en Fernán Núñez.

Parece el mismo edificio sólo que visto desde delante. Además en la descripción dicen: “Situada sobre un montículo a la derecha de la carretera nacional N-331”. Desgraciadamente, la ermita fue bombardeada, vuelta a reconstruir y reformada varias veces, la última en 2003. Ya no se parece en nada al edificio de la fotografía

Pero contestando al tuit de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, diría que la fotografía de Santos que fue portada de La Voz de Córdoba el 21 de agosto de 1936 fue tomada aquí, donde he colocado la marca amarilla. Metro arriba, metro abajo.

Si Santos tomara hoy la foto desde ese mismo punto, tendría que buscar la ermita entre la tienda de Muebles Miranda y el Cartel de Cobos. Es una imagen de extrarradio, algo triste, pero muchísimo menos triste que lo que su cámara captó hace 80 años.

___

Fuente:http://antoniovillarreal.net/2017/07/donde-disparaste-santos/